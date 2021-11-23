НА Авиаконструкторов у детсада заметили труп

В Приморском районе Петербурга женщина заметила сидящий труп неизвестного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября в правоохранительные органы обратилась женщина. Она рассказала о том, что во дворе по Авиаконструкторов, дома №11 у забора детского сада на скамейке сидит мужчина и не дышит.

Когда оперативники прибыли на место происшествия, то выяснили, что гражданин мертв. Однако на его теле не нашли признаков насильственной смерти.

Скончавшемуся было примерно 55 лет. Он был плотного телосложения и ростом примерно 170 сантиметров. Надета на нем была темная куртка и темные штаны. Стоит отметить, что на теле и на левой руке у мужчины многочисленные татуировки.

Тело мужчины отправили в морг, чтобы установить причины смерти. Видеозапись в месте случившегося не велась.