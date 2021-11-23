На улице Верности сбили школьника

На улице Верности сбили школьника
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал школьник.

Инцидент произошел на улице Верности, 44-2-113.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 ноября женщина 1982 года за рулем Chevrolet Lacetti в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила переходившего проезжую часть дороги учащегося 11 класса .

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп калининский район


 

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