Появились подробности ДТП с автобусом в Болгарии

Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом, которая произошла на автомагистрали «Струма», рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

«Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших», — цитирует заместителя главного прокурора республики, руководителя Национальной следственной службы Борислава Сарафова телеканал Nova.

Дорожный инцидент случился в ночь на 23 ноября на 31-м километре трассы София — Благоевград. В результате аварии, по предварительным данным, погибли 46 человек, 12 из них — дети. Всего в автобусе находились 52 человека.

Ранее сообщалось о 45 погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.