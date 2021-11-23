На шоссе Революции пожар повышенного ранга в одноэтажном здании

На шоссе Революции пожар повышенного ранга в одноэтажном здании
На шоссе Революции пожар повышенного ранга в одноэтажном здании. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Петербурга горит одноэтажное здание. Ранг пожара был повышен до уровня 1БИС.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на шоссе Революции, 88 усилилось возгорание в здании.

Сегодня, 23 ноября, в экстренные службы около 11:52 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании 20х50 метров в Красногвардейском районе.

По прибытию на место спасатели выяснили: горит кровля. В 12:20 ранг пожара повысился до уровня 1БИС.

На настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли 4 единицы техники от МЧС и 21 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за пожара, который разгорелся ночью в Адмиралтейском районе, перекрыли набережную Обводного канала. Перекрытие движения коснулось и автомобилистов, и пассажиров транспорта. Длинная очередь на маршрутку №67 была замечена в сторону Двинской улицы.

красногвардейский район ленобласть мчс новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
С 12 декабря вновь запустится движение поездов между Петербургом и Хельсинки
С 12 декабря вновь запустится движение поездов между Петербургом и Хельсинки
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На шоссе Революции пожар повышенного ранга в одноэтажном здании
Жители Колпино должны налоговикам свыше 84 млн рублей
Жертвами коронавируса за сутки стали 76 петербуржцев
Петербург на Новый год украсят в едином художественном стиле, объединенным ...
В Ленобласти еще 432 человека заболели коронавирусом
За выходные в Петербурге задержали более 250 пьяных водителей
Умершую от коронавируса Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой
Начальником аппарата губернатора Петербурга назначен Илья Ткачев