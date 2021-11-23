На шоссе Революции пожар повышенного ранга в одноэтажном здании

В Красногвардейском районе Петербурга горит одноэтажное здание. Ранг пожара был повышен до уровня 1БИС.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на шоссе Революции, 88 усилилось возгорание в здании.

Сегодня, 23 ноября, в экстренные службы около 11:52 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании 20х50 метров в Красногвардейском районе.

По прибытию на место спасатели выяснили: горит кровля. В 12:20 ранг пожара повысился до уровня 1БИС.

На настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли 4 единицы техники от МЧС и 21 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за пожара, который разгорелся ночью в Адмиралтейском районе, перекрыли набережную Обводного канала. Перекрытие движения коснулось и автомобилистов, и пассажиров транспорта. Длинная очередь на маршрутку №67 была замечена в сторону Двинской улицы.