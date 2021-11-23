В Петербурге в суде обсудят наезд бронетранспортёра на участника военно-полевого выхода

В Петербурге в суде обсудят наезд бронетранспортёра на участника военно-полевого выхода
Наезд стал причиной смерти. Фото: СК РФ

Мужчина скончался на месте из-за оказанных ему услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. СК РФ перед все материалы в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на территории Красносельского района. Там на 38-летнего мужчину в рамках военно-полевого выхода наехал бронетранспортер. Пострадавший получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

В случившемся винят трех организаторов, которые не предусмотрели подобный инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что страдания петербурженки после наезда велосипедиста оценили в 70 тыс. рублей.

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