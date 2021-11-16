Страдания петербурженки после наезда велосипедиста оценили в 70 тыс. рублей

Женщина рассказывает, что часть лица после инцидента до сих пор остается нечувствительной.

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск женщины, пострадавший после наезда велосипедиста, о взыскании компенсации морального вреда. Потерпевшая получит 70 тысяч рублей. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел летом 2020 года на проспекте Стачек у дома номер 17. Там велосипедист, разговаривая со своим товарищем, не заметил пешехода и ударил ее своим плечом прям в лицо. После этого женщине потребовалась госпитализация и даже операция.

Пострадавшая отмечает, что чувствительность лица до сих пор полностью не восстановлена. Периодически она испытывает боль и испытывает стресс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велосипедист напал на студентку с ножницами у Вознесенской набережной.