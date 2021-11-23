Готовившего стрельбу в школе Казани направили на психиатрическую экспертизу

Готовившего стрельбу в школе Казани направили на психиатрическую экспертизу
Следствие считает, что юноша планировал устроить стрельбу в школе, где раньше учился. Фото: Следственный Комитет РФ

Подростка, задержанного в Казани за подготовку вооруженного нападения на школу, поместили в психиатрический стационар.

Как сообщает Следственный комитет, 14-летнего подозреваемого поместили в психиатрический стационар закрытого типа, где будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что подросток, готовивший нападение на учебное заведение в Татарстане, был задержан. У школьника при обыске нашли пневматическую винтовку, а в истории браузера нашли поисковой запрос, как переделать это оружие в огнестрельное.

Следствие считает, что юноша планировал устроить стрельбу в школе, где раньше учился. Центральный аппарат СК взял на контроль ход расследования дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Казани задержали подростка, который планировал устроить стрельбу.

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