Власти обсуждают введение QR-кодов для неофициально переболевших

По данным издания, решение может быть принято в ближайшее время. Фото: Gazeta.SPb

По данным издания, решение может быть принято в ближайшее время. Фото: Gazeta.SPb

В российском правительстве обсуждают возможность выдачи QR-кодов неофициально переболевшим пациентам с антителами к коронавирусу.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к профильным ведомствам. Сейчас правительство работает над вопросом введения QR-кодов обладателям антител, которые переболели ковидом, но не обращались к врачам. По данным издания, решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин обдумает идею QR-кодов для россиян, QR-кодов россиянам, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались за помощью к врачу. Инициатором обсуждений стал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что многие россияне имеют высокий титр антител, так как переболели в легкой форме.