Петербуржцы раскритиковали пилотный проект Смольного по уборке снега за деньги

Петербуржцы раскритиковали пилотный проект Смольного по уборке снега за деньги
Уборка снега прошлой зимой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Смольном запустили эксперимент по «дворник-шерингу». Петербуржцев пригласили убирать снег во время сильных снегопадов, чтобы помочь коммунальщикам.

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, в условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды.

Пилотный проект уже запустили в Калининском районе. Добровольцам за уборку снега обещают платить» по тысяче рублей в день.

Однако не все жители оценили эту идею. Вот, что пишут пользователи Сети по поводу «дворник-шеринга»:

«Может Смольный выпустить на уборку снега?»;

«Водители и так в сильные снегопады кооперируются и разгребают, дворники как дворы чистят дорожку в одну лопату и все»;

«Сами не хотят за тысячу выйти подработать?»;

«Бедный Калининский район, если будут снегопады-мы утонем»;

«А дворникам не пробовали платить?»;

«Да и в плохой уборке уже можно обвинить самих жителей. Умно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что циклон принесет снег и дожди в Петербург.

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