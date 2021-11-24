Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках в среду вечером

Дороги Петербурга к шести вечера среды, 24 ноября, сковали семибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 2 баллов.

Транспортный коллапс наблюдается в районе Володарского моста. Встали проспект Обуховской обороны, Ивановская улица, улица Бабушкина и Народная улица.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, Садовой улице, Дворцовом мосту, у площади Александра Невского. Машины также застряли на Тульской улице, набережной Макарова, Пироговской набережной, Каменноостровском проспекте и Чкаловском проспекте.

Из-за ДТП на Софийской улице в сторону центра образовался семикилометровый затор. Похожая история на Московском шоссе, а также на Советском проспекте.

Движение затруднено на Светлановской площади, Витебском проспекте, Благодатной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты отмечают «День жестянщика» и жалуются на гололед, который провоцирует инциденты на дорогах.