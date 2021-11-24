ТЦ «Жемчужная плаза» 24 ноября была закрыта из-за плановой эвакуации

В Красносельском районе Санкт-Петербурга из-за плановой эвакуации был закрыт торговый центр «Жемчужная плаза».
Сегодня, 24 ноября, жители Красносельского района заметили у торгового центра «Жемчужная плаза» оградительные ленты при входе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мегаполис/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер».
Помимо ограничительных лент, рядом со входом в ТЦ стояла спецтехника. «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу торгового центра сообщает, что в «Жемчужной плазе» проводилась плановая эвакуация совместно с сотрудниками МЧС России по Красносельскому району Петербурга. В связи с этим вход в ТЦ был временно закрыт.
Сейчас торговый центр «Жемчужная плаза» работает в прежнем режиме.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 24 ноября, в Красносельском районе Петербурга случился квартирный пожар, в котором по предварительным данным никто не пострадал.