Instagram ввел санкции против странички Марии Шукшиной

Соцсеть Instagram ввела ограничения в отношении аккаунта телеведущей и актрисы Марии Шукшиной.

Как сообщает «Лента.ру», знаменитость против обязательной вакцинации от коронавируса.

При попытке подписаться на страничку Шукшиной появляется подобное уведомление: «Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — говорится в сообщении.

Однако после просмотра данного предупреждения оформить подписку было можно. В данный момент это сообщение уже не появляется.

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