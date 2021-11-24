Instagram ввел санкции против странички Марии Шукшиной

Instagram ввел санкции против странички Марии Шукшиной
Мария Шукшина. Фото: скриншот Instagram

Соцсеть Instagram ввела ограничения в отношении аккаунта телеведущей и актрисы Марии Шукшиной.

Как сообщает «Лента.ру», знаменитость против обязательной вакцинации от коронавируса.

При попытке подписаться на страничку Шукшиной появляется подобное уведомление:

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — говорится в сообщении.

Однако после просмотра данного предупреждения оформить подписку было можно. В данный момент это сообщение уже не появляется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузова пришлось положить в больницу с травмой руки. Некоторое время назад Ольге сообщили, что у нее защемление нерва. Певица почти не могла двигать рукой.

коронавирус мария шукшина общество шоу-бизнес


 

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