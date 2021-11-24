Голикова рассказала, когда вакцина от ковида для детей поступит в оборот

По словам вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой уже в декабре препарат от новой коронавирусной инфекции для несовершеннолетних может поступить в гражданский оборот.

Об этом чиновница сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством.

«Когда вакцина для детей может появиться в гражданском обороте?» — спросил Владимир Путин Голикову. «Думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль», — объяснила вице-премьер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня, 24 ноября, Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вице-премьер уточнила, что профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет.