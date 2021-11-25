Врач Мясников: холестерин в крови повышает выпечка с содержанием пальмового масла

Врач Мясников: холестерин в крови повышает выпечка с содержанием пальмового масла
Холестерин в крови может повысить выпечка с содержанием пальмового масла. Фото: Pixabay

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, продукты с содержанием пальмового масла способствуют повышению уровня холестерина в крови.

В эфире телеканала «Россия 1» врач Александр Мясников отметил о вреде продуктов с содержанием пальмового масла. Специалист считает, что такая продукция может повысить холестерин в крови. Чаще всего пальмовое масло используется, например, при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, отметил Мясников.

«Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно «плохого» холестерина», — заявил специалист.

Врач призвал не употреблять в большом количестве продукты с содержанием пальмового масла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снизить «вредный» холестерин в крови поможет горчица. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.

Александр Мясников врач пальмовое масло Россия холестерин


 

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Врач Мясников: холестерин в крови повышает выпечка с содержанием пальмового масла
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