В 9 утра Петербург стоит в шестибалльных пробках

В 9 утра Петербург стоит в шестибалльных пробках
В 9 утра Петербург стоит в 6-балльных пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дорожная ситуация на 9 утра в Петербурге оставляет желать лучшего, но по общем меркам все не так уж плохо. Пробки на настоящий момент составляют 9 баллов, но к 10 часам уровень загруженности пойдет на спад.

На «Яндекс.Картах» отмечено большое количество аварий на дорогах Петербурга. Движение водителей и пешеходов осложнено гололедицей. По последним данным, пробки в Северной столицы на 9 часов составляют 6 баллов, с 10 и до 13 уровень загруженности упадет до 4 баллов, а после снова поднимется, но уже до 5 баллов.

Красным отмечены участки у станции метро «Гостиный двор», плотно стоит Дворцовая набережная, набережная реки Фонтанки. рядом с метро «Обводный канал» произошла авария, из-за чего проехать там также проблематично. Затруднено движение на Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки, Каменноостровском проспекте на въезде на Троицкий мост.

Перекрыто движение на Большом Сампсониевском проспекте, Кондратьевском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге из-за продления производственных работ до 1 декабря будет изменено движение трамваев № А, 7, 23, 27 и 67.

«Яндекс.Пробки» ленобласть новости СПб пробки транспорт


 

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