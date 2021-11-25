В Петербурге из-за ковида умерли еще 73 человека

Люди продолжают умирать каждый день после заражения инфекцией.

В Санкт-Петербурге с каждым днем умирает все больше людей от коронавируса. За последние сутки болезнь унесла жизни 73 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Известно, что в Ленинградской области умерли 10 человек, эпидемиологическая обстановка там в течение недели становилась стабильнее. Хуже всего в России дела обстоят в Москве – там за сутки скончались 93 человека, болеющих коронавирусом.

В России за сутки умерло 1 240 человек от инфекции COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы противопоказания вакцины «Спутник М». Так, препарат не стоит использовать подросткам при тяжелых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях.