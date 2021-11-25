Петербургский ЗакС рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах

В ЗакСе рассмотрят два федеральных законопроекта о QR-кодах. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В ЗакСе рассмотрят два федеральных законопроекта о QR-кодах. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Постоянная комиссия петербургского ЗакСобрания по соцполитике и здравоохранению рассмотрит федеральные законопроекты о введении QR-кодов для общепита, а также поездов и самолетов.

Об этом сегодня сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский. По его мнению, система QR-кодов в заведениях общепита не создаст для петербуржцев каких-либо проблем. Проверка электронного сертификата занимает всего 10 секунд.

Сложности, как считает Бельский, могли бы возникнуть с QR-кодами для пассажиров городского транспорта, как это уже произошло в Казани. Однако петербургские власти введение такой меры не обсуждают.

В ЗакСе рассмотрят два федеральных законопроекта. Один из них — о введении QR-кодов для посетителей общепита, непродовольственных магазинов, культурных учреждений и массовых мероприятий. Второй предполагает обязательное предъявление кодов в поездах и самолетах.

По словам депутата Марины Макаровой, ограничения будут временными — вступят в силу с 1 февраля и продлятся до 1 июня следующего года. Предполагается, что за это время в России сформируется коллективный иммунитет, когда будут вакцинированы 80% взрослого населения.

После рассмотрения на комиссии оба законопроекта внесут на пленарное заседание городского парламента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса.