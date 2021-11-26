В Петербурге выявили еще 1704 случая коронавируса

В Петербурге выявили еще 1704 случая коронавируса
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1704 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 779 037 местных жителей. При этом 718 091 заболевший смог вылечиться от инфекции, в том числе 3455 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3929 человек. Второе место у Подмосковья — 1812 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб


 

Новости партнеров
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выявили еще 1704 случая коронавируса
Избитый петербуржец умер от разрыва печени на улице Летчика Пилютова
Смольный перераспределит бюджеты на строительство метро, вместо доделки ...
Продавщица пекарни с другом обманула пенсионерку на 3,3 млн рублей
Рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе
Годовалая девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами от кипяченого молока
Пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан
Смольный выделит больше денег на строительство метро и Московско-Дунайской ...