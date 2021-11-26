В Петербурге снова разбирались с пожаром в автомобиле

Спасатели в очередной раз разбирались с возгоранием в автомобиле. В Этот раз все случилось на улице Вербная на пересечении с Новоколомяжским проспектом.

Сегодня, 26 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автомобиле марки «Ситроен» на улице Вербная на пересечении с Новоколомяжским проспектом в Приморском районе.

В 12:51 сообщили о возгорании, после чего спасатели в составе 10 человек и двух единиц техники от МЧС выдвинулись на место инцидента.

По прибытию стало ясно, что в автомобиле сгорели некоторые части. Пожар удалось потушить в 13:11.

Причина пожара неизвестна, сведения о пострадавших не поступали.