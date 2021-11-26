На проспекте Культуры сбили пешехода: скорая ехала больше часа

На проспекте Культуры сбили пешехода: скорая ехала больше часа
В аварии пострадал мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы рассказывают, что пострадавшему пришлось долго дожидаться помощи.

На проспекте Культуры сегодня вечером, 26 ноября, произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился недалеко от заправки. Там, по предварительным данным, есть нерегулируемый пешеходный переход, разметка которого плохо видна в темное время суток. Мужчина, кажется, пытался перебежать дорогу, после чего угодил под колеса легковушки. Он получил серьезные травмы: свидетели видели лужи крови, а вот карету «скорой» — нет. Очевидцы полагают, что в ожидании врачей прошло больше часа.

«Там очень часто любят перебегать. Темно, а люди в темной одежде»,

– комментируют инцидент местные жители.

Из-за ДТП образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова разбирались с пожаром в автомобиле.

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