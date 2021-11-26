Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в дни траура

Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в дни траура
В Кемеровской области объявлен траур. Фото: Pixabay

В Кемеровской области объявлен траур по погибшим в шахте.

Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения после того, как выяснилось, что он устроил вечеринку в дни объявленного траура. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в Кемеровской области траур по погибшим при ЧП на шахте «Листяжная» объявлен с 26 по 28 ноября. Несмотря на это, сотрудники администрации шумно отмечали назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца…»,

— прокомментировал глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Напоминаем, что из-за ЧП погиб 51 человек, среди них пять спасателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников.

кемеровская облсть увольнение чп


 

Новости партнеров
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в ...
Убить пенсионерку в Ульяновке могли два сварщика
Антипрививочница при задержании распылила дихлофос в лица росгвардецев
Врач заверил, что привитые от ковида не могут заражать окружающих
Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в 1965 году
В Ленобласти на удаленке учатся 67 классов
В Лужском районе полицейских взял взятку от пойманного с наркотиками
В Петербурге мужчина украл не менее 10 велосипедов