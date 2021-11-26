Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в дни траура

В Кемеровской области объявлен траур по погибшим в шахте.

Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения после того, как выяснилось, что он устроил вечеринку в дни объявленного траура. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в Кемеровской области траур по погибшим при ЧП на шахте «Листяжная» объявлен с 26 по 28 ноября. Несмотря на это, сотрудники администрации шумно отмечали назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца…»,

— прокомментировал глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Напоминаем, что из-за ЧП погиб 51 человек, среди них пять спасателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников.