В Павловске дотла выгорела легковушка

Утром 27 ноября в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:53 мск. В Павловске на Пионерской улице у дома 4 загорелся автомобиль.

В легковом автомобиле сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 07:10 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.