В Павловске дотла выгорела легковушка

В Павловске дотла выгорела легковушка
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 27 ноября в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:53 мск. В Павловске на Пионерской улице у дома 4 загорелся автомобиль.

В легковом автомобиле сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 07:10 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

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