Число госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» достигло 58

Число госпитализированных в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 58 человек. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

«В данный момент в стационарах находятся 58 человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.