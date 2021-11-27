Маршрутка попала в ДТП на Маршала Жукова

В субботу, 27 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутки.
Дорожный инцидент случился на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова.
«ДТП с маршруткой и девушкой на Киа на пересечении проспекта Ветеранов с Маршала Жукова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».