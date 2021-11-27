В ЮАР выявили 50 новых случаев заражения омикрон-штаммом

Еще не все тесты обработаны. Фото: pixabay.com

Еще не все тесты обработаны. Фото: pixabay.com

В Южно-Африканской Республике обнаружили 50 новых случаев коронавируса, которые вызвал новый омикрон-штамм.

Об этом сообщает сегодня 27 ноября, портал News-24.

Однако полсотни заболевших — это не предел. Данная информация в данный момент носит предварительный характер, потому как обработаны лишь те тесты, которые были сделаны с утра, 26 ноября.

Анализы, которые были взяты ближе к вечеру еще не прошли проверку. Таким образом зараженных может быть гораздо больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм коронавируса под названием «омикрон» может быть настоящей угрозой для мира. Мутацию выявили в ЮАР и сейчас стали активно изучать.