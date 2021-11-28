В ФРГ обнаружили вакцинацию незарегистрированным препаратом от коронавируса

В ФРГ обнаружили вакцинацию незарегистрированным препаратом от коронавируса
В ФРГ обнаружили вакцинацию незарегистрированным препаратом от коронавируса. Фото: pixabay.com

Полиция ФРГ пресекла вакцинацию препаратом от коронавируса, который не был зарегистрирован.

Правоохранительные органы германского города Любек в субботу, 27 ноября, остановила акцию по вакцинации, которая проводилась предположительно с применением незарегистрированного в ФРГ препарата от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.

Полиция ФРГ изъяла ампулы с препаратом, медицинские приборы и списки записанных на вакцинацию. Акцию проводили на территории местного аэропорта, который принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штёкеру. До этого была информация, что он разработал собственный препарат.

Всего вакцину успели сделать 50 местным жителям, еще 150 человек ждали своей очереди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам предлагают купить устройство для избавления от чипов, которые якобы вживляются во время вакцинации от коронавируса

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В ФРГ обнаружили вакцинацию незарегистрированным препаратом от коронавируса
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