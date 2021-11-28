В России коронавирусом за сутки заразились еще 33,5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились еще 33,5 тыс. человек
В России зафиксировали за сутки более 33 тыс. случаев заражения. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 548 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в воскресенье, 28 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 224 граждана России. В Москве жертвами вируса стали 95 человек, в Петербурге — 68, а в Московской области — 61.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 272 755 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 570 тыс. 373 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от коронавируса.

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