В спортивном клубе на Пятилеток ребенок сорвался с каната

После случившегося прокуратура Невского района Северной столицы начала проверку.

Как заявляют в пресс-службе городской прокуратуры, неприятный инцидент случился ближе к вечеру, в пятницу, 26 ноября. Несовершеннолетний сорвался с каната в спортклубе на проспекте Пятилеток.

По результате проверки надзорного ведомства будет оценено соблюдение требований федерального законодательства о физической культуре и спорте, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации спортивной деятельности.

Впоследствии могут быть применены меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, после чего попал в реанимацию.