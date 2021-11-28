В спортивном клубе на Пятилеток ребенок сорвался с каната

В спортивном клубе на Пятилеток ребенок сорвался с каната
Ребенок упал с каната. Фото: pixabay.com

После случившегося прокуратура Невского района Северной столицы начала проверку.

Как заявляют в пресс-службе городской прокуратуры, неприятный инцидент случился ближе к вечеру, в пятницу, 26 ноября. Несовершеннолетний сорвался с каната в спортклубе на проспекте Пятилеток.

По результате проверки надзорного ведомства будет оценено соблюдение требований федерального законодательства о физической культуре и спорте, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации спортивной деятельности.

Впоследствии могут быть применены меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, после чего попал в реанимацию.

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