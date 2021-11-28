Два автомобиля каршеринга встретились на Космонавтов и Бассейной

Два автомобиля каршеринга встретились на Космонавтов и Бассейной
Инцидент случился на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Бассейной. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 28 ноября, на юге Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Бассейной. По словам очевидцев, разъехаться не смогли два автомобиля каршеринга.

«Два водителя каршеринга познакомились на перекрёстке проспекта Космонавтов и Бассейной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«100% виноват каршеринг», — шутят пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

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