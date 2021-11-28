В Тихвинском районе загорелся частный дом

В Тихвинском районе загорелся частный дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье, 28 ноября, в Тихвинском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:50 мск. Пожар произошел в садоводстве Кайвакса.

На месте происшествия работала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 35 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:52 мск.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

пожар происшествия Тихвинский район


 

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