«Мерседес» унесло в кювет на Ропшинском шоссе

В воскресенье, 28 ноября, в Петродворцом районе Петербурга произошло ДТП.
Перед заездом на КАД «Мерседес» улетел в кювет.
«На Ропшинском шоссе, перед заездом на КАД, в кювет снесло «Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, сегодня в Петербурге прошел снегопад.
«Это прогнозируемо — колея там жуткая. Летом не комильфо было, а сейчас тем более», — комментируют пользователи Сети.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.