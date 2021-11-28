«Мерседес» унесло в кювет на Ропшинском шоссе

«Мерседес» унесло в кювет на Ропшинском шоссе
Перед заездом на КАД «Мерседес» улетел в кювет. Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте»

В воскресенье, 28 ноября, в Петродворцом районе Петербурга произошло ДТП.

Перед заездом на КАД «Мерседес» улетел в кювет.

«На Ропшинском шоссе, перед заездом на КАД, в кювет снесло «Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, сегодня в Петербурге прошел снегопад.

«Это прогнозируемо — колея там жуткая. Летом не комильфо было, а сейчас тем более», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

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