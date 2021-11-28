Пожар на 60 «квадратов» потушили в Каменногорске

Пожар на 60 «квадратов» потушили в Каменногорске
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 28 ноября, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 19:04 мск. В городе Каменногорск горел частный дом на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 152 и 108 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 19:38 мск. Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

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