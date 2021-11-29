Врач рассказала об ухудшении зрения после ковида

У переболевших могут появиться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Фото: pixabay

У переболевших могут появиться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Фото: pixabay

Заведующая офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева рассказала, как у переболевших ковидом ухудшается зрение.

По ее словам, у переболевших могут появиться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки.

«Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — приводит ее слова «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что для сохранения зрения в день рекомендуется пользоваться электронными гаджетами не более 6 часов. Оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении, по мнению доктора медицинских наук, врача-офтальмолога, главного врача «Инвитро-Москва» Сергея Хомяков, составляет 6 часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для приезжих в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».