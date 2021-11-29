Пьяный мужчина с «темным» прошлым угнал дорожную технику и врезался в припаркованные авто

Пьяный мужчина с «темным» прошлым угнал дорожную технику и врезался в припаркованные авто
Мужчина может отправиться за решетку.. Фото: pixabay.com

Хулигана задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который угнал дорожную технику. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 27 ноября на проспекте Ветеранов.

По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать дорожную технику. Он, воспользовавшись тем, что ключ находился в замке зажигания, отправился в путь. Вот только ездил мужчина недолго, так как в скором времени врезался в два припаркованных автомобиля.

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника. У него оказалась непростая репутация – начиная с 2009 года мужчине неоднократно обвинялся то в грабежах, то в кражах, то был замечен с наркотиками. В 2020 году подозреваемый был условно-осужден.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка и трех мужчин задержали за угон «Приоры» на Большой Московской.

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