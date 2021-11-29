Безработный «заминировал» Европейский проспект и был задержан

Безработный «заминировал» Европейский проспект и был задержан
Мужчина предоставил ложную информацию. Фото: pixabay

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сообщил о «минировании» Европейского проспекте. Он предоставил ложную информацию и теперь ему грозит арест. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина заявил о бомбе 28 ноября ранним утром.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели указанное место, но ничего не нашли. Позже они задержали лжеминера 1985 года рождения. О подозреваемом известно, что он нигде не работает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 27 школу.

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