Полиция выясняет обстоятельства жесткого ДТП, в котором погибли четыре человека

Водитель и три пассажира скончались на месте инцидента.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью на 43 километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. Там водитель каршеринга при обгоне выехал на полосу для встречного движения, спровоцировав тем самым столкновение с грузовым автомобилем. В результате мужчина, сидевший за рулем легковушки, а также три пассажира скончались на месте из-за серьезности полученных травм.

Проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фура и легковушка устроили ДТП на Московском шоссе.