Полиция начала проверку после отправления школьника в центре Петербурга

Шестикласснику стало плохо, когда он гулял на улице с сестрой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

28 ноября в полицию сообщили об отравлении ребенка этанолосодержащей жидкостью. Мальчик тяжелом состоянии был госпитализирован из квартиры в Центральном районе Петербурга.

Позднее установили, что подросток прогуливался с сестрой, как вдруг ему стало плохо. Девочка позвала на помощь папу. Глава семейства вызвал скорую помощь. В отношении отца был составлен административный протокол по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Стоит отметить, что семейство находится на профилактическом учете в органах внутренних дел. Началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Верности сбили школьника.