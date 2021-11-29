Полиция начала проверку после отправления школьника в центре Петербурга

Полиция начала проверку после отправления школьника в центре Петербурга
Мальчик был госпитализирован. Фото: pixabay

Шестикласснику стало плохо, когда он гулял на улице с сестрой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

28 ноября в полицию сообщили об отравлении ребенка этанолосодержащей жидкостью. Мальчик тяжелом состоянии был госпитализирован из квартиры в Центральном районе Петербурга.

Позднее установили, что подросток прогуливался с сестрой, как вдруг ему стало плохо. Девочка позвала на помощь папу. Глава семейства вызвал скорую помощь. В отношении отца был составлен административный протокол по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Стоит отметить, что семейство находится на профилактическом учете в органах внутренних дел. Началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Верности сбили школьника.

несовершеннолетний новости СПб отравление происшествие


 

Новости партнеров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургским студентам предложили рискнуть здоровьем за 6 тыс. и вколоть ...
Полиция начала проверку после отправления школьника в центре Петербурга
Во Фрунзенском районе пенсионерку муж ранил ножом
На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев
Неработающий парень поджег «Волгу» в Ленобласти
Двое мошенников выманили у петербурженки 300 тыс. рублей
Полиция выясняет обстоятельства жесткого ДТП, в котором погибли четыре человека
В двух районах Петербурга дружеские посиделки закончились ножевыми ранениями