В Ленобласти Covid подхватил еще 381 человек

В Ленобласти за последние сутки от коронавируса умерло 6 человек. Фото: pexels.com

В Ленобласти за последние сутки от коронавируса умерло 6 человек. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 381 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 90 092 случаев ковида. При этом выздоровели 71 037 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2 181 случай. На первом Москва — 3 434 случая. На третьем месте Московская область — 2 236.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заверил, что привитые от ковида не могут заражать окружающих.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать привитым.