Путин поручил главам регионов лично контролировать темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин дал поручение властям регионов лично контролировать введение ограничительных, связанных с COVID.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Кроме того, президент также рекомендовал наращивать темп вакцинации населения.

Путин поручил доложить об исполнении данного поручения до 30 ноября, а затем — ежемесячно.

Напомним, за предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1 209 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ составило 273 964. Больше всего скончавшихся в Москве — 93, Петербурге — 66, Московской области – 58.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции после применения препарата «Спутника V» можно проводить любой существующей вакциной, но лучше выбирать «Спутник Лайт». МРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, также лучше бустировать «Спутником V».