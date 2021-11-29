На всей планете от коронавируса скончалось более 5 млн 200 тыс. человек

На всей планете от коронавируса скончалось более 5 млн 200 тыс. человек
В мире от коронавируса продолжают умирать люди. Фото: pixabay.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 262 млн 65 тыс. 293 человека.

По данным SCMP на понедельник, 30 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 207 тыс. 445 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 48 млн 229 тыс. 210 человек, на втором месте Индия — 34 млн 580 тыс. 832, затем идет Бразилия 22 млн 80 тыс. 906 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 604 тыс. 233 человек, умерло при этом 273 тыс. 964 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия до конца года предоставит ВОЗ дополнительные данные по «Спутнику V».

коронавирус пандемия умершие в мире


 

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