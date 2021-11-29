По уточненным данным, в пожаре на Жени Егоровой погибших нет

По уточненным данным, в пожаре на Жени Егоровой погибших нет. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

По уточненным данным, в пожаре на Жени Егоровой погибших нет. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В пожаре, который сегодня произошел на улице Жени Егоровой, погибших нет. Информация о смерти мужчины поступила от соседей.

Сегодня, загорелась двухкомнатная квартира на улице Жени Егоровой, 4, к. 3. В инциденте пострадало 2 человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Однако Проведенная проверка сильно обгоревших элементов строительных конструкций, отделочных материалов и мебели не подтвердила факт гибели человека.

В квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров. В 10:13 ранг пожара повышен до №2. Благодаря команде из 40 человек и 11 единиц техники пожар был локализован 10:47, а после полностью устранен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для временного размещения жителей горевшего дома на улице Жени Егоровой был оперативно выделен автобус. В экстренные службы в понедельник утром, 29 ноября, в 09:27. Пламя тушили больше часа.