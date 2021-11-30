Больше 200 подростков болеют ВИЧ в Петербурге

Более 300 несовершеннолетних жителей Петербурга ВИЧ-положительны, больше 60% из них — подростки.

Город остается одним из лидеров по ВИЧ-положительным. В городе проживают 350 детей до 18 лет с подтвержденной инфекцией, рассказала главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции городского комитета по здравоохранению, а также заведующая поликлиническим отделением материнства и детства Анна Самарина.

Как сообщил ТАСС, по ее словам, 80 % новых случаев заражения происходят при половом контакте. Специалист уверена, что такие показатели свидетельствуют о недостаточного сексуального просвещения среди несовершеннолетних горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторым человеком за всю историю, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции стал житель Лондона Адам Кастильехо. Излечиться ему помогло лечение от другого, не менее страшного заболевания — рака.