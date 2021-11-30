На Товарищеском нашли труп избитого мужчины в окружении пьяных родственников

На Товарищеском нашли труп избитого мужчины в окружении пьяных родственников
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Обстоятельства смерти пенсионера пока не установлены.

В Невском районе выясняют обстоятельства смерти мужчины 1949 года рождения. Его труп с кровоподтеками у глаз и ссадинами обнаружили в квартире на Товарищеском проспекте. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина умер 29 ноября в окружении пьяных родственников. Так, в квартире находились сын и супруга погибшего. Мужчину доставили в отделение, а вот женщина осталась дома.

Сотрудники правоохранительных органов пока не делают никаких предположений и разбираются в деталях дела. Вполне возможно, что к смерти пенсионера причастен его сын. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино в строящемся доме обнаружен труп.

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