В Мурино в строящемся доме обнаружен труп

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 ноября в полицию поступило сообщение, что в 1 км от поселка Лаврики в строящемся доме умер мужчина, возможно угорел.

В Мурино на территории ЖК «Цвета Радуги» на строительном участке № 145 секции №1 (ул. Шуваловская дом 44), на 2 этаже строящегося дома, со следами горения, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп мужчины 1965 года рождения, который работал сварщиком. На момент обнаружения трупа дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги.