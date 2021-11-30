В центре Гамалеи заявили, что в России нет необходимости вводить локдаун из-за «омикрона»

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии оценил вероятность введения в России локдауна из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Он отметил, что о введении локдауна может идти речь, если возникнет реальная угроза.

«Но пока такой необходимости нет», — сказал он эфире «Эхо Москвы».

Специалист призвал россиян активно вакцинироваться.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.