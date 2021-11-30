Рабочий сорвался с высоты при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском

В центре Петербурга во время строительно-ремонтных работ сорвался рабочий. Мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел утром во вторник, 30 ноября, на Суворовском проспекте, 52. По предварительным данным, рабочий сорвался со строительных лесов, когда ремонтировал фасад здания.

Как сообщил 78.ru, около 10:50, когда сотрудники строительной компании «Возрождение» проводили демонтаж лесов со здания Главка МВД, 41-летний рабочий упал с высоты второго этажа на козырек здания. Его сняли другие работники.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга с крыши дома сорвался монтажник-строитель. Он находился на высоте пятого этажа. В результате случившегося мужчина разбился. Официально трудоустроен он не был.