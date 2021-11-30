Рабочий сорвался с высоты при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском

Рабочий сорвался с высоты при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском
Несчастный случай произошел на Суворовском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В центре Петербурга во время строительно-ремонтных работ сорвался рабочий. Мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел утром во вторник, 30 ноября, на Суворовском проспекте, 52. По предварительным данным, рабочий сорвался со строительных лесов, когда ремонтировал фасад здания.

Как сообщил 78.ru, около 10:50, когда сотрудники строительной компании «Возрождение» проводили демонтаж лесов со здания Главка МВД, 41-летний рабочий упал с высоты второго этажа на козырек здания. Его сняли другие работники.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга с крыши дома сорвался монтажник-строитель. Он находился на высоте пятого этажа. В результате случившегося мужчина разбился. Официально трудоустроен он не был.

новости СПб рабочий


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочий сорвался с высоты при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском
Для ВСМ построят 4 остановки в границах Петербурга
Путин поручил правительству подготовить новый план действий из-за омикрон-штаммом
На должность зампредседателя комитета имущественных отношений заступил ...
Петербургских автомобилистов просят спуститься в метро и не мешать уборке снега
Затраты на новогоднюю елку главной площади Петербурга составят 5,5 млн
Массовое ДТП на Народной заблокировало проезд и собрало огромную пробку
Из-за матчей «Зенита» на Крестовском острове изменится движение ...