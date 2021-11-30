В Петербург поступило почти 79 тысяч доз вакцины ЭпиВакКорона

Во вторник, 30 ноября, на склад ОАО «Фамбаза» поступило более 78 тысяч доз вакцины ЭпиВакКорона.
Сегодня, 30 ноября, на склад ОАО «Фамбаза» поступила новая порция вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
ЭпиВакКорона поступила в Петербург в составе 78 570 доз. Кроме того, в общем запас вакцины в городе составляет более 800 тысяч доз.
Всего на данный момент в Петербурге первый компонент вакцины получили более 2,7 миллионов горожан, а полностью завершили процесс вакцинации свыше 2,4 миллионов человек.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что за последние сутки в стационары Петербурга были госпитализированы 249 человек с пневмонией и коронавирусом. В общей сложности лечение в стационарах проходят 6 009 пациентов пациентов.