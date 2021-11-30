В петербургских стационарах проходят лечение более 6 тысяч человек с пневмонией и COVID-19

В петербургских стационарах проходят лечение более 6 тысяч человек с пневмонией и COVID-19. Фото: pexels.com

В петербургских стационарах проходят лечение более 6 тысяч человек с пневмонией и COVID-19. Фото: pexels.com

За последние сутки в петербургские стационары были госпитализированы 249 человек с пневмонией и коронавирусом.

В общей сложности лечение в стационарах Петербурга проходят 6 009 пациентов пациентов, при этом за сутки в заведения поступили 249 человек с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Выписалось за последние 24 часа 60 человек. Еще 584 больных находятся в реанимации, а 274 подключены к ИВЛ.

Также за последние сутки 4 511 петербуржцев прошли первичную вакцинацию. Всего 2 083 896 горожан сделали прививки от COVID-19. . Кроме того, еще 5 595 человек полностью закончили цикл вакцинации. Их общее число составляет 2 214 540 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга прорабатывают несколько вариантов празднования Нового года. Возможные ограничения на новогодние праздники будут зависеть от эпидситуации.