В Свечном переулке и на Коломенской улице петербуржцам вернули свет

В Свечном переулке и на Коломенской улице петербуржцам вернули свет
На Коломенской включили свет. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Причиной отключения электричества было технологическое нарушение.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» ночью, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Центрального района Северной столицы выключили свет. Блэкаут коснулся и жилых домов, и дворов на Коломенской улице и в Свечном переулке.

В пресс-службе «Ленэнерго» заявили, что в домах горожан уже есть свет. При этом технологическое нарушение вызвало перебои с электричеством лишь на нескольких улицах, а не во всем районе.

В «Россети Ленэнерго» утверждали, что с 23:31 проблема решена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на нерегулируемом пешеходном проспекте на Дальневосточном проспекте у дома №16 установят новый светофор.

новости СПб Центральный район электричество


 

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