Для туристов из стран с выявленным омикрон-штаммом ввели карантин

Для туристов из стран с выявленным омикрон-штаммом ввели карантин
В России введут обязательный карантин для части граждан. Фото: Pixabay

В России Роспотребнадзор ввел обязательный карантин для одной категории туристов.

Об этом сообщают РИА Новости.

Те граждане, которые приехали из стран, где обнаружили омикрон-штамм COVID, вынуждены будут сесть на карантин.

14 дней придется находиться в изоляции туристам, вернувшимся из ряда африканских стран, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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