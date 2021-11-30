Для туристов из стран с выявленным омикрон-штаммом ввели карантин

В России Роспотребнадзор ввел обязательный карантин для одной категории туристов.
Об этом сообщают РИА Новости.
Те граждане, которые приехали из стран, где обнаружили омикрон-штамм COVID, вынуждены будут сесть на карантин.
14 дней придется находиться в изоляции туристам, вернувшимся из ряда африканских стран, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях россиян.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».